Jugendlicher Schütze von Lohr am Main akzeptiert Haftstrafe

Würzburg: Das Urteil im Mordprozess um einen erschossenen Schüler in Lohr am Main wird nun rechtskräftig. Wie der Anwalt des 15-jährigen Täters dem BR mitteilte, akzeptiert sein Mandant das Urteil und zieht die Revision zurück. Demnach sei es nun Zeit, im Rahmen der Strafvollstreckung die Tat aufzuarbeiten und eine Resozialisierung anzustreben. Dazu werde es verschiedene Maßnahmen und Therapien geben, so der Verteidiger weiter. Der Jugendliche hatte im September vorigen Jahres einen 14-Jährigen mit einem Kopfschuss getötet. Dafür hat ihn das Würzburger Landgericht zu einer Jugendstrafe von acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2024 13:00 Uhr