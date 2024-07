Jugendliche verletzen Obdachlosen in Wasserburg am Inn schwer

Wasserburg am Inn: In der oberbayerischen Stadt ist am Wochenende ein obdachloser Mann von Jugendlichen angegriffen und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei gerieten die drei mutmaßlichen Täter in einen Streit mit dem 54-Jährigen. Daraufhin sollen sie mit einem Gegenstand mehrmals auf den Kopf des Opfers eingeschlagen haben. Zwei der drei Jugendlichen konnten gefasst werden, der Dritte befindet sich noch auf der Flucht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2024 13:00 Uhr