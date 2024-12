Jugendliche in Greifswald machen Jagd auf 17-Jährigen Afghanen

Greifswald: In der Stadt in Mecklenburg-Vorpommern haben elf Jugendliche regelrecht Jagd auf einen 17-jährigen Afghanen gemacht. Die Gruppe verfolgte ihr Opfer, beschimpfte den jungen Mann und verletzte ihn leicht. Nach Angaben der Polizei war der Jugendliche am Freitagabend auf derselben Veranstaltung wie die Tatverdächtigen. Dort sollen sie ihn zunächst ausländerfeindlich beleidigt haben. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts auf Volksverhetzung und gefährliche Körperverletzung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2024 08:30 Uhr