Jugend in Deutschland ist laut Sinus-Studie besorgter denn je

Berlin: Jugendliche in Deutschland sind ernster und besorgter als je zuvor. Das ist ein Ergebnis der neuen Sinus-Studie, die heute in Berlin vorgestellt worden ist. Ursache sei die Vielzahl von Krisen und Kriegen. Unter den 14- bis 17-Jährigen wächst demnach die Sorge um Umwelt und Klima. Hinzu komme Verunsicherung durch Migration, Rassismus und Diskriminierung. Auch fürchteten sich viele vor dem Übergang ins Berufs- und Erwachsenenleben. Andererseits hätten Teenager weder ihren Optimismus noch ihre Alltagszufriedenheit verloren, heißt es in der Studie. Eine Rolle spiele dabei, dass sie an Krisen gewöhnt seien. Die Sinus-Studie wird seit 2008 alle vier Jahre vom Sinus-Institut erstellt und mit Partnern veröffentlicht. Dafür werden 72 Jugendliche intensiv befragt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2024 12:00 Uhr