JU fordert Ausbau von Autobahnen für mehr Tempo

Halle: Die Junge Union will die Zahl der Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen möglichst auf null reduzieren. Dazu sollen die Autobahnen entsprechend ausgebaut werden. In dem Beschluss der Nachwuchsorganisation wird zudem gefordert, bei Neubauten eine Vorschrift einzuführen, wonach Autobahnen von vornherein so konzipiert werden, dass keine Geschwindigkeitsbegrenzung notwendig ist. Zur Begründung hieß es, wenn man durchgehend mit Tempo 200 fahren dürfte, bräuchte man beispielsweise für die Strecke München - Hamburg nur knapp vier Stunden. Derzeit seien es sieben bis acht Stunden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2024 13:00 Uhr