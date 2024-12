Jordanien veranstaltet internationalen Krisengipfel zu Syrien

Amman: Jordanien richtet einen Krisengipfel zur Lage in Syrien aus. Das Königreich hat die Außenminister westlicher und arabischer Staaten für morgen zu Beratungen eingeladen. Auch die EU und die Vereinten Nationen schicken Vertreter. Man wolle Wege finden, Syrien nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Assad zu unterstützen. Ziel sei es, einen inklusiven Prozess anzustoßen, der alle Gruppierungen in dem zersplitterten Land einbezieht, teilte das jordanische Außenministerium mit. Aufständische unter Führung der islamistischen HTS-Miliz hatten am Wochenende Damaskus eingenommen und eine Übergangsregierung eingesetzt.

