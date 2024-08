Jeder fünfte Rentner in Deutschland ist armutsgefährdet

Berlin: Menschen über 65 Jahre sind in Deutschland zunehmend armutsgefährdet. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor. Demnach war im vergangenen Jahr fast ein Fünftel aller gut 19 Millionen Rentner von Armut bedroht. Die Quote sei in den vergangenen zehn Jahren um über 11 Prozent gestiegen. Bei Frauen ist der Anteil demnach noch deutlich größer. Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.08.2024 11:45 Uhr