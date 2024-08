Jede zehnte Lehrkraft ist Quer- oder Seiteneinsteiger

Wiesbaden: Immer mehr Lehrkräfte in Deutschland sind Quer- oder Seiteneinsteiger, haben also keine anerkannte Lehramtsprüfung. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, traf das im Schuljahr 2022/23 auf fast zehn Prozent der Lehrerinnen und Lehrer an allgemeinbildenden Schulen zu. Damit hat sich ihre Zahl in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt: Im Schuljahr 2012/2013 unterrichteten knapp 37.000 der Lehrkräfte ohne Lehramtsprüfung, heute sind es rund 71.000. An beruflichen Schulen ist dieser Anteil sogar noch höher: Gut 20 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer dort sind Quer- oder Seiteneinsteiger. Als Seiteneinsteiger werden Lehrkräfte bezeichnet, die nicht Lehramt studiert haben und über kein Referendariat verfügen. Quereinsteiger hingegen haben ein Referendariat vorzuweisen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2024 09:00 Uhr