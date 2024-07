Jede Apotheke versorgt im Schnitt über 4.800 Menschen

Berlin: In Deutschland versorgt eine Apotheke im Schnitt über 4.800 Menschen. Das geht aus aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts hervor. Vor zehn Jahren kamen auf eine Apotheke demnach durchschnittlich gut 3.900 Einwohner. Die Versorgungslage ist innerhalb der Bundesrepublik unterschiedlich. Ende 2023 war die Zahl der zu versorgenden Menschen je Apotheke in Bremen am höchsten und im Saarland am niedrigsten. Die Daten zeigen auch, dass der Umsatz von Apotheken in den letzten zehn Jahren um mehr als ein Drittel gestiegen ist.

