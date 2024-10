Japans Regierungskoalition verliert Mehrheit im Parlament

Tokio: In Japan muss die Langzeit-Regierungspartei LDP nach der heutigen Parlamentswahl voraussichtlich einen weiteren Koalitionspartner suchen. Die Liberaldemokraten von Ministerpräsident Ishiba und die mitregierende Partei Komeito kommen laut Hochrechnungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf weniger als 200 Sitze im Parlament. Für eine Mehrheit sind 233 Sitze nötig. Die stärkste Oppositionskraft kann demnach mit 157 Mandaten rechnen. Ministerpräsident Ishiba ist erst seit Anfang des Monats im Amt. Sein Vorgänger Kishida war nach einem Korruptionsskandal zurückgetreten. Zudem verlor die LDP in Umfragen immer mehr an Rückhalt - unter anderem wegen der hohen Inflation in Japan.

