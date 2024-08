Japanische Börse erholt sich nach gestrigem Einbruch

Tokio: Nach dem deutlichen Absturz gestern hat sich die japanische Börse erholt. Nachdem der Nikkei-Index gut zwölf Prozent verloren hatte, stieg er heute um zehn Prozent. Auch an den europäischen Börsen in Frankfurt, Paris und London war es gestern abwärts gegangen. In den USA verlor der Dow Jones 2,6 Prozent, der Technologieindex Nasdaq gab sogar um 3,4 Prozent nach. Hintergrund der Turbulenzen sind Analysten zufolge vor allem schwache Konjunkturdaten aus den USA, die die Sorge vor einer Wirtschaftskrise befeuern. Auch wird befürchtet, dass die US-Notenbank, die im Kampf gegen die Inflation die Zinsen hochgeschraubt hatte, zu lange mit einer Senkung gewartet hat. Hohe Zinsen treiben auch die Kosten für Investitionen und Kredite in die Höhe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2024 08:00 Uhr