Jahrestagung der Protestanten beginnt in Würzburg

Würzburg: Heute beginn die Jahrestagung der Evangelischen Kirche in Deutschland. Zunächst treffen sich die Vertreter der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zu ihrer Generalsynode. Am Sonntag beginnt dann die EKD-Synodentagung mit einem zentralen Gottesdienst in der Würzburger St.-Stephans-Kirche. Auf der Tagesordnung steht die Wahl des Leitenden Bischofs. Derzeit hat der hannoversche Landesbischof Ralf Meister das Amt inne.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.11.2024 11:45 Uhr