Jahresbilanz: Gut jeder dritte Fernzug der Deutschen Bahn verspätet

Berlin: Die Bahn meldet einen neuen Negativrekord: Nicht einmal 63 Prozent der Fernzüge waren im vergangenen Jahr pünktlich. Nach DB-Maßstäben bedeutet das: Sie kommen mit weniger als sechs Minuten Verspätung an. Als Grund nennt die Bahn das marode Schienennetz. Damit hält ein jahrelanger Trend zur Unpünktlichkeit an - die vorherigen Tiefstände wurden 2022 und 2023 erreicht. Das Unternehmen hat heute Zahlen vorgelegt, die gut 20 Jahre zurückreichen. 2004 waren noch über 84 Prozent der Fernzüge pünktlich. Das ist der Positivrekord. In die Nähe dieser Werte will die Bahn bis 2027 wieder kommen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 03.01.2025 16:00 Uhr