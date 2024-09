Jacques Breuer ist tot

München: Der Schauspieler und Synchronsprecher Jacques Breuer ist tot. Er wurde 67 Jahre alt. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung starb Breuer bereits Anfang September in seiner Heimatstadt München. Berühmt wurde er durch seine Rollen in TV-Serien wie „Derrick“, „Der Alte“, „Ein Fall für zwei“ und „Café Meineid“. Erfolge feierte er auch als Synchronsprecher. Er lieh beispielsweise Aragorn in der deutschen Fassung der "Herr der Ringe"-Trilogie seine Stimme.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2024 14:00 Uhr