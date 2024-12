Italiens Schiedsrichter planen Protestaktion gegen Gewalt auf dem Fußballplatz

Rom: Italiens Schiedsrichter planen eine Protest-Aktion gegen Gewalt auf dem Fußballplatz. Sie wollen einem Bericht des "Corriere dello Sport" zufolge am Wochenende mit einem schwarzen Fleck im Gesicht pfeifen. Sie zeigen damit Solidarität mit einem Unparteiischen, der kürzlich in der Amateurliga tätlich angegriffen und verletzt wurde. Daraufhin hatten alle Schiedsrichter der Region Latium einen Streik angekündigt. In diesem Jahr ist es nach Gewerkschaftsangaben in Italien bereits zu 190 schweren Angriffen auf Schiedsrichter gekommen.

