Italienischer Vize-Ministerpräsident Salvini freigesprochen

Palermo: Der italienische Vize-Ministerpräsident Salvini ist im Prozess über den Umgang mit Migranten freigesprochen worden. Ein Gericht in Palermo sah den Vorwurf der Freiheitsberaubung und des Amtsmissbrauchs nicht als erwiesen an. In dem Fall ging es um das Rettungsschiff "Open Arms". Salvini hatte ihm 2019 drei Wochen lang die Einfahrt in den Hafen von Lampedusa verwehrt, damals war er Innenminister Italiens. An Bord befanden sich rund 150 Geflüchtete.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.12.2024 01:00 Uhr