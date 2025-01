Italienische Justiz stoppt Flüchtlingslager in Albanien

Rom: In Italien hat die Justiz auch den dritten Versuch der Regierung gestoppt, Mittelmeer-Flüchtlinge in Asylbewerberzentren in Albanien unterzubringen. Ein Gericht in Rom entschied, dass die Praxis rechtswidrig sei. Die insgesamt 43 Männer müssten wieder freigelassen und aus Albanien nach Italien gebracht werden, hieß es. Ähnliche Versuche waren bereits im Oktober und November gescheitert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2025 22:00 Uhr