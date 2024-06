Italien zieht ins Achtelfinale der Fußball-EM ein

Leipzig: Durch ein Tor in der achten Minute der Nachspielzeit ist Italien einer Niederlage gegen Kroatien entgangen. Das Spiel endete 1:1, damit steht auch Italien im Achtelfinale der Fußball-EM, Gegner ist dann die Schweiz. Kroatien hat als Gruppendritter nur geringe Chancen, noch in die K.O.-Runde zu kommen. Gruppensieger Spanien schug Albanien 1:0. Am Abend tragen die Gruppen C und D ihre letzten Vorrunden-Spiele aus. Wer am Samstag gegen Deutschland spielt, ist noch offen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2024 07:00 Uhr