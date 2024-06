Italien zieht ins Achtelfinale der Fußball-EM ein

Leipzig: Bei der Fußball-Europameisterschaft steht nun auch Italien im Achtelfinale. Die Italiener schafften in Leipzig in letzter Minute ein 1:1-Unentschieden gegen Kroatien und haben damit ebenso wie zuvor schon Spanien das Weiterkommen geschafft. Die Spanier wiederum gewannen in Düsseldorf gegen Albanien mit 1:0, das damit ausgeschieden ist. Die Kroaten wiederum können sich nur noch fürs Achtelfinale qualifizieren, wenn sie unter den besten Drittplazierten landen.

