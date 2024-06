Italien und Frankreich müssen mit EU-Defizitverfahren rechnen

Brüssel: Nach der Reform der europäischen Schuldenregeln will die EU-Kommission heute ihre Budgetempfehlungen für die Mitgliedsländer verkünden. Italien und Frankreich müssen dabei wegen zu hoher Defizite mit einer Verwarnung rechnen. Wie aus der Mitte Mai veröffentlichten Frühjahrsprognose hervorgeht, rechnet die Kommission damit, dass beide Länder die Obergrenzen für die Staatsverschuldung überschreiten. So hatte Italien im vergangenen Jahr neue Kredite in Höhe von 7,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufgenommen, in Frankreich waren es 5,5 Prozent. Erlaubt ist aber nur eine Neuverschuldung von maximal drei Prozent des BIP.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2024 08:00 Uhr