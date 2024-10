Italien schickt erste Migranten nach Albanien

Rom: Italien hat damit begonnen, Migranten nach Albanien zu bringen. Wie das Innenministerium mitteilte, brach gestern ein Marineschiff mit 16 Männern an Bord in Lampedusa auf. Die Migranten stammen demnach aus Ägypten und Bangladesch. Ihre Asylgesuche sollen in Albanien im Schnellverfahren bearbeitet werden. Das Land hatte zugesagt, bis zu 3.000 Flüchtlinge aufzunehmen, die beim Versuch, nach Europa zu gelangen, in internationalen Gewässern aufgegriffen werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.10.2024 01:00 Uhr