Italien muss Flüchtlinge aus Albanien zurücknehmen

Rom: Italiens Ministerpräsidentin Meloni hat mit ihren Plänen zur Unterbringung von Flüchtlingen außerhalb der EU erneut eine juristische Niederlage erlitten. Ein Gericht in Rom hob die Inhaftierung von sieben Migranten in einem Lager in Albanien auf. Sie dürfen nun zurück nach Italien, ihrem eigentlichen Ziel. Gleichzeitig verwies das Gericht die Entscheidung über die Rechtsmäßigkeit der Unterbringung an den Europäischen Gerichtshof. Ein erster Versuch der Regierung Meloni war im vergangenen Monat ebenfalls an einem Gericht in Rom gescheitert. Damals mussten 16 Flüchtlinge aus Albanien zurück nach Italien gebracht werden. Die beiden neuen Lager in Albanien sind erst seit wenigen Wochen in Betrieb.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.11.2024 18:45 Uhr