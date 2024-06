Italien erreicht in letzter Minute EM-Achtelfinale

Leipzig: Bei der Fußball-EM hat Italien in letzter Minute das Ticket fürs Achtelfinale gelöst. Das Team kam gegen Kroatien erst in der achten Minute der Nachspielzeit zum 1:1-Ausgleich. Italien wird damit als Zweiter seiner Gruppe im Achtelfinale auf die Schweiz treffen. Im anderen Spiel des gestrigen Abends besiegte Gruppensieger Spanien Albanien mit 1:0. Heute Abend fallen die Entscheidungen der Gruppen C und D. Dabei wird unter anderem der deutsche Achtelfinalgegner ermittelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2024 08:00 Uhr