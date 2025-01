IT-Problem an deutschen Flughäfen weitgehend behoben

München: Die bundesweite IT-Störung an deutschen Flughafen ist weitgehend behoben. Der Sprecher der Bundespolizei in München, Bayer hat erklärt, seit 17:30 Uhr liefen die Systeme wieder reibungslos. Seit dem frühen Nachmittag mussten Mitarbeiter der Bundespolizei Passagiere, die aus dem Nicht-Schengen-Raum nach Deutschland einreisen wollten, manuell kontrollieren. Grund war ein Ausfall der automatisierten Fahndungskontrolle. Vielerorts, wie in Frankfurt am Main, Berlin, Düsseldorf oder Köln führte das zu Wartezeiten für die Flugreisenden. Der Sprecher des Münchner Flughafens, Wilhelm, sagte dem BR, es habe aber keine Verspätungen oder Annullierungen von Flügen gegeben. Zur Ursache für den Systemausfall sagte der stellvertretende Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft Teggatz, dem Sender Welt TV, der Ausfall sei nur eine Frage der Zeit gewesen. Seit mehreren Jahren fordere die Bundespolizei vom Bundesinnenministerium mehr Geld im Haushalt, um die veraltete Informationstechnik auf Vordermann zu bringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.01.2025 18:51 Uhr