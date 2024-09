Israels Verteidigungsminister fordert raschen Geisel-Deal

Gaza: Nach der Bergung von sechs weiteren toten Geiseln fordert Israels Verteidigungsminister Galant einen Kurswechsel. Auf X schreibt er, die Entscheidung, die Kontrolle über das Grenzgebiet zwischen Ägypten und dem Gazastreifen beizubehalten, müsse rückgängig gemacht werden. Der Beschluss gilt als Hindernis für einen Geisel-Deal mit der Hamas. Wer noch in Gefangenschaft sei, müsse nach Hause gebracht werden. Am Abend hatte die israelische Armee die Leichen von sechs Geiseln im Gazastreifen gefunden. Das gab das Militär am frühen Morgen offiziell bekannt. Ein Sprecher wirft der Hamas vor, die Geiseln ermordet zu haben, kurz bevor die Soldaten sie erreichten. Ob der Fall Einfluss auf die vereinbarte Feuerpause hat, ist noch unklar. Die israelische Armee will die Kämpfe in einigen Gebieten unterbrechen, damit hunderttausende Kinder im Gaza-Streifen gegen Polio geimpft werden können.

