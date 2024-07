Israels Sicherheitskabinett billigt militärische Reaktion gegen Hisbollah-Miliz

Tel Aviv: Der Raketenangriff auf die von Israel besetzten Golanhöhen schürt die Sorgen vor einem größeren Krieg in der Region. Das israelische Sicherheitskabinett hat Regierungschef Netanjahu und Verteidigungsminister Galant am Abend dazu ermächtigt, über eine militärische Reaktion gegen die Hisbollah im Libanon zu entscheiden. Israel und die USA machen die vom Iran unterstützte Miliz für den Raketenangriff auf einen Fußballplatz am Samstag verantwortlich. Dabei wurden mindestens zwölf Kinder und Jugendliche getötet. Die Hisbollah weist die Vorwürfe zurück. UN-Vertreter riefen alle Seiten zu größtmöglicher Zurückhaltung auf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.07.2024 02:00 Uhr