Israels Parlament verlängert Ausnahmezustand ein weiteres Jahr

Jerusalem: Das israelische Parlament hat den Ausnahmezustand für ein weiteres Jahr verlängert. Nach Angaben israelischer Medien sollen die Maßnahmen nun bis zum 25. Dezember 2025 gelten. Der Ausnahmezustand erlaubt es der Regierung, Notstandsverordnungen zu erlassen. Unter internationaler Vermittlung bemüht sich Israel derzeit wieder verstärkt, die restlichen Geiseln aus dem Gazastreifen freizubekommen. Regierungschef Netanjahu sprach von Fortschritten bei den Verhandlungen, ohne aber konkret zu werden. In seiner Weihnachtsbotschaft dankte Netanjahu Christen in aller Welt für die Unterstützung Israels. Gleichzeitig bekräftigte er die Bereitschaft seines Landes, gegen seine Feinde zu kämpfen. Wörtlich sagte Netanjahu: "Wir streben nach Frieden mit all jenen, die Frieden mit uns wollen, aber wir werden alles tun, um den einzigen jüdischen Staat zu verteidigen."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2024 11:00 Uhr