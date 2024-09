Israels Opposition und Geiselangehörige rufen zum Generalstreik auf

Tel Aviv: Nach dem Fund weiterer toter Geiseln im Gazastreifen haben die israelische Opposition und das Forum der Geisel-Angehörigen zum Generalstreik in Israel und zu Protesten gegen die Regierung aufgerufen. Das Forum appellierte an die größte Gewerkschaft des Landes, sich an dem Streik ab heute Nacht zu beteiligen. Mit den Aktionen soll die Regierung demnach dazu gebracht werden, unverzüglich ein Abkommen zur Freilassung der noch lebenden Geiseln zu schließen.

