Israels Militär gibt nach iranischem Raketenangriff Entwarnung

Jerusalem: Nach dem Raketenangriff des Irans auf Israel hat die Armee Entwarnung gegeben. Das Militär teilte mit, die Bevölkerung überall in Israel dürfe die Schutzräume verlassen. Ein Sprecher sagte, es gebe zurzeit keine Hinweise auf weitere Bedrohungen aus dem Iran. In Israel waren am frühen Abend iranische Raketen eingeschlagen. Dabei wurde im Westjordanland ein Palästinenser durch herabfallende Raketenteile getötet. Ein Sprecher der israelischen Armee sagte, der Angriff des Irans werde Konsequenzen haben. Dafür gebe es Pläne. US-Präsident Biden hatte sein Militär angewiesen, Israel bei der Abwehr der iranischen Angriffe zu unterstützen und auf das Land gerichtete Raketen abzuschießen. Die iranischen Revolutionsgarden hatten nach eigenen Angaben Dutzende Raketen auf Israel abgefeuert. Zur Begründung hieß es, der Angriff sei eine Vergeltung für die Tötung von Hamas-Auslandschef Hanija, Hisbollah-Chef Nasrallah sowie eines iranischen Generals.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.10.2024 21:00 Uhr