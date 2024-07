Israels Luftwaffe greift Ziele der Hisbollah im Libanon an

Jerusalem: Nach einem tödlichen Raketenangriff auf ein Dorf auf den Golanhöhen hat die israelische Luftwaffe nach eigenen Angaben eine Reihe von Terrorzielen der Schiiten-Miliz Hisbollah im Libanon angegriffen. Unter den Zielen hätten sich auch Waffenlager sowie terroristische Infrastruktur befunden, so das israelische Militär. Bei der Attacke auf ein drusisches Dorf auf den Golanhöhen sind gestern Abend nach israelischen Angaben mindestens zwölf Kinder und Jugendliche ums Leben gekommen. Weitere 19 Menschen wurden verletzt. Die Rakete hatte einen Fußballplatz getroffen. Ministerpräsident Netanjahu kündigte daraufhin an, die vom Iran unterstützte Hisbollah werde einen hohen Preis dafür zahlen. Die Terrormiliz erklärte, sie habe mit dem Vorfall nichts zu tun. Die Vereinten Nationen warnten vor einem Flächenbrand in der Region und riefen beide Parteien zu größtmöglicher Zurückhaltung auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2024 07:00 Uhr