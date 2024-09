Israels Luftwaffe fliegt massive Angriffe auf Südlibanon

Tel Aviv: Israels Luftwaffe hat in den vergangenen Stunden massive Angriffe im Südlibanon geflogen. Nach Armeeangaben hatten die Kampfjets Ziele der Hisbollah im Visier. So habe man unter anderem 100 Raketenabschussrampen zerstört. In libanesischen Sicherheitskreisen war von den schwersten israelischen Luftangriffen seit knapp einem Jahr die Rede. Israels Verteidigungsminister Galant sagte, mal wolle dafür sorgen, dass der Norden Israels wieder so sicher werde, dass vertriebene Bewohner dorthin zurückkehren könnten. Zuvor hatte Hisbollah-Chef Nasrallah in einer Fernsehansprache Israel mit Vergeltung für die Explosionswellen der vergangenen Tage gedroht.

