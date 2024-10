Israels Luftwaffe fliegt erneut schwere Angriffe auf Süden von Beirut

Beirut: Israel hat erneut schwere Luftangriffe auf Ziele in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt geflogen. Bis zum Morgen meldete die staatliche Nachrichtenagentur NNA rund 25 Angriffe. Örtliche Medien berichteten ebenfalls von massiven Attacken im Laufe der Nacht und am Morgen. Unter anderem sei in der Nähe des internationalen Flughafens eine Tankstelle getroffen worden. Es habe sich um die heftigsten Bombardierungen seit Beginn der israelischen Angriffe dort gehandelt. Auch im Süden des Libanon setzte Israel seine Angriffe fort. Erklärtes Ziel ist es, die Hisbollah-Miliz so deutlich zu schwächen, dass sie den Norden Israels nicht länger mit Raketen beschießen kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2024 15:00 Uhr