Israels Armee warnt Libanesen vor Aufenthalt nahe Hisbollah-Einrichtungen

Tel Aviv: Die israelische Armee geht im Libanon weiter gegen Ziele der Hisbollah-Miliz vor. Nach Angaben von Armeesprecher Hagari seien - Zitat - "umfangreichere und präzisere Angriffe" im gesamten Libanon geplant. Er rief die Menschen auf, sich von Einrichtungen der Hisbollah fernzuhalten. Dazu gehörten etwa Gebäude, die als Waffenlager oder Kommandozentrale genutzt würden. Angesprochen auf eine mögliche Bodenoffensive, betonte Hagari, man werde tun, was auch immer nötig sei, damit die Menschen im Norden Israels sicher in ihre Häuser zurückkehren könnten. Die Hisbollah hatte am Wochenende ihrerseits die Angriffe auf Israel verstärkt. Ägyptens Außenminister Abdelatty warnte vor einem umfassenden Krieg im Nahen Osten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2024 11:45 Uhr