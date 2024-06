Israels Armee sieht sich in Rafah kurz vor Sieg über Hamas

Jerusalem: Die israelische Armee meldet im Gazastreifen Erfolge im Kampf gegen die militant-islamistische Hamas. Laut Generalstabschef Halevi steht sie kurz davor, die Militärbrigaden der Hamas in der Stadt Rafah zu zerschlagen. Man habe mittlerweile die volle Kontrolle über die strategisch wichtige Pufferzone entlang der Grenze des Gazastreifens mit Ägypten. Diese ist nach israelischen Angaben mit Tunneln durchzogen, durch die die Hamas unter anderem Waffen schmuggelte. Am Nachmittag ist die deutsche Außenministerin Baerbock zu ihrem Besuch in Israel eingetroffen. Angesichts des menschlichen Leids der Bevölkerung des Gazastreifens warnte sie die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu vor einem - Zitat - "endlosen" Krieg". Zugleich nannte sie Berichte über Misshandlungen von palästinensischen Gefangenen verstörend.

