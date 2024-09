Israels Armee meldet Tod von Hisbollah-Anführer Nasrallah

Beirut: Nach dem israelischen Angriff auf das Hauptquartier der Hisbollah in der libanesischen Hauptstadt ist weiter unklar ob der Chef der Miliz ums Leben gekommen ist. Hassan Nasrallah sei in Sicherheit, hieß es aus dem Iran, der die Hisbollah maßgeblich finanziert. Das Land selbst brachte sein geistliches Oberhaupt Ajatollah Chamenei unterdessen an einen geschützten Ort. Die Hisbollah hat sich noch nicht offiziell geäußert. Am Vormittag hatte das israelische Militär mitgeteilt, dass Nasrallah bei der Attacke getötet worden sei. Er sei nicht mehr in der Lage, die Welt zu terrorisieren. / Das Militär setzt seine Luftangriffe im Libanon fort. Die Hisbollah schoss erneut Dutzende Raketen auf Ziele in Israel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2024 13:00 Uhr