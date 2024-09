Israels Armee meldet Tod von Hisbollah-Anführer Nasrallah

Beirut: Bei dem Bombenangriff auf das Hauptquartier ist radikal-islamistischen Hisbollah ist auch deren Anführer Nasrallah getötet worden. Das gab das israelische Militär bekannt. Nasrallah sei eliminiert worden, er werde nicht länger in der Lage sein, die Welt zu terrorisieren, heißt es in der Mitteilung. Die Hisbollah hat das bisher nicht bestätigt. Derweil attackiert die israelische Armee auch Stellungen der Miliz im Osten und Süden des Libanons. Etliche Krankenhäuser werden vorsorglich evakuiert. UN-Generalsekretär Guterres warnte vor einem Flächenbrand im Nahen Osten. Der Krieg im Libanon könnte zu einer weiteren Eskalation mit Beteiligung externer Mächte führen, sagte der UN-Generalsekretär in New York.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2024 10:30 Uhr