Israels Armee geht weiter gegen Hamas und Hisbollah vor

Tel Aviv: Genau elf Monate nach dem Massaker der islamistischen Hamas in Israel geht der jüdische Staat an mehreren Fronten weiter energisch gegen seine Feinde vor. Im Gazastreifen flog die israelische Luftwaffe am Abend einen Angriff, der einer Kommandozentrale der Hamas galt. Die Terroristen hätten diese in einem ehemaligen Schulgebäude errichtet, teilte die Armee mit. Israelische Kampfflugzeuge hätten zudem mehr als 15 Abschussrampen und militärische Infrastruktur der mit der Hamas verbündeten Hisbollah-Miliz im Süden des Libanon attackiert. Bei dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober vergangenen Jahres waren mehr als 1.200 Menschen getötet und etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2024 07:30 Uhr