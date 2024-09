Israels Armee findet vor Impfbeginn mehrere Leichen im Gaza-Streifen

Gaza: Wenige Stunden vor Beginn der Polio-Impfkampagne im Gazastreifen hat die Nachricht vom Fund mehrerer Leichen für Aufregung in Israel gesorgt. Noch ist unklar, ob es sich um tote israelische Geiseln handelt. Es könne mehrere Stunden dauern, die Leichen zu bergen, heißt es. Die Armee appellierte an die Menschen, keine Gerüchte zu verbreiten und die Untersuchungen abzuwarten. Dennoch kam es in israelischen Städten zu Protestkundgebungen, auf denen die Demonstranten Premier Netanjahu vorwarfen, er habe die Geiseln im Stich gelassen. Im Gaza-Streifen soll es in den kommenden Tagen zeitlich und örtlich begrenzte Feuerpausen geben. Heute früh ist im Süden des Küstenstreifens damit begonnen worden, Kinder gegen das Polio-Virus zu impfen. Kliniken, Arztpraxen und mobile Teams sollen die Immunisierungsaktion durchführen. Die WHO rief dazu auf, einen sicheren Ablauf zu gewährleisten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2024 06:00 Uhr