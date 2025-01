Israelisches Sicherheitskabinett billigt Abkommen mit der Hamas

Tel Aviv: Das Abkommen mit der Hamas über eine Waffenruhe im Gazastreifen und einen Austausch von Geiseln ist nun auch vom israelischen Sicherheitskabinett abgesegnet worden. Nun müssen noch das Regierungskabinett und das Oberste Gericht grünes Licht geben - das gilt aber als Formalie. Erste israelische Geiseln könnten am Sonntag freigelassen werden. In den Krankenhäusern wurden extra Trakte für die Geiseln und ihre Angehörigen vorbereitet, um sie vor der Öffentlichkeit zu schützen. Es wird erwartet, dass die Geiseln in schlechtem gesundheitlichen Zustand sind. Man weiß nicht, wie viele der ersten 33 Menschen, die freigelassen werden, noch leben. Es wird erwartet, dass auch Särge eintreffen werden.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 17.01.2025 14:00 Uhr