Israelisches Militär befreit weitere Hamas-Geisel aus dem Gazastreifen

Tel Aviv: Das israelische Militär hat eine weitere Geisel befreit, die bei dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober verschleppt worden war. Wie die Streitkräfte mitteilten, wurde ein 52-jähriger Israeli bei einer komplexen Operation im Süden des Gazastreifens aus einem Tunnel gerettet. Ob bei dem Einsatz jemand ums Leben kam, ist bislang unklar. Die freigekommene Geisel gehörte zu acht von der Hamas entführten Mitgliedern der arabischen Minderheit der Beduinen in Israel. Das Opfer hatte als Wachmann in einer Fabrik im Kibbuz Magen gearbeitet, der von den Extremisten angegriffen wurde. Der Mann hat zwei Frauen und elf Kinder.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.08.2024 18:45 Uhr