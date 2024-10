Israelisches Miliär bombardiert Wohngebiet in Beirut

Beirut: Nach erneuten Angriffen der Hisbollah auf den Norden Israels hat die Armee des Landes mit weiteren Luftschlägen auf den Libanon reagiert. Das Militär sprach am späten Abend von einer präzisen Attacke auf die Hisbollah-Miliz in der Hauptstadt Beirut. Augenzeugen schilderten eine große Explosion. In einem Wohnviertel wurden nach libanesischen Behördenangaben mindestens sechs Menschen getötet. Auch die israelische Armee erlitt bei ihrer Bodenoffensive Verluste: Wie die Armee gestern bekannt gab, starben acht ihrer Soldaten. - Unklar ist derzeit noch, wie Israel auf den iranischen Raketenangriff vom Dienstag reagieren wird. US-Präsident Biden warnte davor, Atomanlagen im Iran anzugreifen. Der iranische UN-Botschafter Irawani hat den Raketenangriff seines Landes auf Israel als notwendige und verhältnismäßige Reaktion bezeichnet. Das Gleichgewicht habe wiederhergestellt werden müssen, sagte er vor dem UN-Sicherheitsrat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2024 08:00 Uhr