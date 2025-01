Israelisches Kabinett berät über Abkommen mit der Hamas

Jerusalem: Nach dem Sicherheitskabinett berät zur Stunde das gesamte israelische Kabinett über das Waffenruhe-Abkommen mit der Hamas. Die Regierung trifft sich trotz des Schabbats, des jüdischen Ruhetages. Stimmt auch sie zu, tritt das Waffenruheabkommen mit der Hamas am Sonntag in Kraft. Die Einigung sieht vor, dass in den kommenden sechs Wochen 33 israelische Geiseln im Austausch gegen palästinensische Gefangene freikommen - über deren Zahl gibt es unterschiedliche Angaben. Bis zuletzt war über einige Namen verhandelt worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.01.2025 21:00 Uhr