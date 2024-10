Israelischer Verteidigungsminister Gallant verschiebt Reise in die USA

Washington: Der israelische Verteidigungsminister Gallant hat seinen USA-Besuch verschoben. Israelische Medien berichteten, dass der israelische Regierungschef Netanjahu zuerst mit US-Präsident Biden sprechen will , bevor sein Minister die Reise nach Washington antritt. Bei dem Gespräch - das offenbar heute stattfinden soll - geht es wohl auch um die Reaktion Israels auf die Raketenangriffe aus dem Iran in der vergangenen Woche. Aufgrund der amerikanischen Kritik an der israelischen Kriegsführung waren die Beziehungen zwischen Washington und Tel Aviv zuletzt angespannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2024 06:00 Uhr