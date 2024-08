Israelischer Geheimdienstchef spricht von "größtem Versagen" seiner Amtszeit

Tel Aviv: Der ehemalige Chef des israelischen Militärgeheimdienstes, Chaliva, hat den Überfall der Hamas auf Israel als größtes Versagen seiner Amtszeit bezeichnet. Die bitteren Erinnerungen an den 7. Oktober lasteten Tag und Nacht auf seinem Gewissen, sagte Chaliva bei der Amtsübergabe an seinen Nachfolger Schlomi Binder. Bereits im April hatte Chaliva die Verantwortung für die Versäumnisse seines Dienstes übernommen und seinen Rücktritt erklärt. Bei dem Überfall hatte die Hamas ein Massaker an der Zivilbevölkerung verübt und 250 Geiseln genommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2024 23:00 Uhr