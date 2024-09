Israelischer Angriff auf Hisbollah Hauptquartier sorgt für internationale Besorgnis

Beirut: Das israelische Militär hat das Hauptquartier der Hisbollah in der libanesischen Hauptstadt angegriffen. Ob der Anführer der radikal-islamistischen Miliz, Nasrallah, dabei getötet wurde, ist unklar. Bei dem massiven Angriff durch eine bunkerbrechende Bombe waren auch Gebäude in der Nähe des Hauptquartiers beschädigt worden. Die Miliz bestreitet, dass sich dort ein Waffendepot befunden habe. Das Gesundheitsministerium in Beirut spricht von sechs Toten und mindestens 91 Verletzten. UN-Generalsekretär Guterres zeigt sich in New York besorgt über diese Entwicklung. Er warnte davor, dass sich externe Mächte einschalten könnten. Auch die USA riefen dazu auf, wieder zur Diplomatie zurückzukehren.

