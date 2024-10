Israelische Soldaten marschieren in Süden Libanons ein

Beirut: Die israelische Armee ist in der Nacht mit Bodentruppen auf südlibanesisches Gebiet vorgedrungen. Es handelt sich nach Militärangaben um eine örtlich begrenzte und gezielte Offensive auf Hisbollah-Stellungen in Dörfern nahe der Grenze. Diese stellten eine unmittelbare Bedrohung für die Bürger Nordisraels dar, hieß es. Laut arabischen Medienberichten rief die Armee Zivilisten im Südlibanon auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Hisbollah erklärte, man sei auf eine israelische Bodenoffensive vorbereitet und werde weiterkämpfen. Der Präsident der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft, Musharbash, sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, die Zivilbevölkerung empfinde die Attacken auf Hamas und Hisbollah auch als Angriffe auf die Menschen. Die Lage sei dramatisch, und die politischen Probleme sollten nicht mit Gewalt gelöst werden. US-Verteidigungsminister Austin schrieb derweil auf der Plattform X, die Vereinigten Staaten unterstützten Israels Recht auf Selbstverteidigung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2024 08:00 Uhr