Israelische Regierung stimmt Waffenruhe-Abkommen im Gazastreifen zu

Jerusalem: Nach Israels Sicherheitskabinett hat auch die israelische Regierung nach stundenlanger Sitzung für das Abkommen mit der Hamas gestimmt. Wie das Büro von Ministerpräsident Netanjahu in der Nacht mitteilte, soll die Vereinbarung über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung weiterer Geiseln aus der Gewalt der islamistischen Hamas morgen Mittag in Kraft treten und zunächst für 42 Tage gelten. In der Zeit sollen 33 der insgesamt 98 Geiseln, die noch in der Gewalt der Hamas sind, freikommen. Im Gegenzug werden israelischen Angaben zufolge Hunderte palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen. Zudem soll der wichtige Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und Gaza wieder öffnen und die humanitäre Hilfe für die Palästinenser aufgestockt werden. Vorgesehen ist außerdem, dass Israels Militär aus dicht besiedelten Gebieten des Gazastreifens abzieht. Die Details der zweiten und dritten Phase des Abkommens wollen die Konfliktparteien während der ersten Phase klären.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2025 03:00 Uhr