Israelische Regierung stimmt Waffenruhe-Abkommen im Gazastreifen zu

Jerusalem: Nach dem israelischen Sicherheitskabinett hat nun auch die gesamte Regierung die Vereinbarung mit der Hamas über eine Waffenruhe und die Freilassung weiterer Geiseln gebilligt. Das teilte das Büro von Ministerpräsident Netanjahu in der Nacht mit. Damit kann der Deal, der unter Vermittlung von Katar ausgehandelt wurde, morgen in Kraft treten. Er sieht vor, dass in den kommenden sechs Wochen 33 israelische Geiseln im Austausch gegen palästinensische Gefangene freikommen. Über deren Zahl gibt es unterschiedliche Angaben. Trotz des Widerstands einiger rechtsextremer Politiker gegen das Abkommen war mit dem Mehrheitsbeschluss der Regierung gerechnet worden. Gestern Nachmittag hatte sich bereits das Sicherheitskabinett Israels für ein Abkommen mit der Hamas ausgesprochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2025 01:00 Uhr