Israelische Panzer dringen gewaltsam in UN-Stützpunkt im Libanon ein

Tel Aviv: Die israelische Armee ist nach Angaben der Vereinten Nationen gewaltsam in einen Stützpunkt der UN-Beobachter-Mission Unifil im Libanon eingedrungen. Wie es heißt, zerstörten zwei Panzer dabei das Haupttor des Postens in Ramja unweit der Grenze. Nach rund 45 Minuten seien die Panzer wieder abgefahren. Israel fordert die UN zum Abzug ihrer Blauhelmsoldaten aus dem Kampfgebiet im Libanon auf. Die Zeit sei gekommen, die UN-Soldaten aus - so wörtilch - "den Festungen der Hisbollah und dem Kampfgebiet zu evakuieren", sagte Ministerpräsident Netanjahu in einer an UN-Generalsekretär Guterres gerichteten Videobotschaft. In den vergangenen Tagen waren mehrere Blauhelm-Soldaten bei israelischen Luftangriffen verletzt worden. Unifil spricht von schockierenden Grenzverletzungen und verlangt von Israel eine Erklärung. Im Rahmen der Beobachtermission Unifil befinden sich derzeit rund 10.000 Blauhelmsoldaten im Libanon - unter ihnen auch 112 Deutsche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2024 18:00 Uhr