Israelische Luftangriffe erschüttern Beirut

Beirut: In der Nacht hat Israel seine Angriffe auf Stellungen der Hisbollah im Libanon weiter fortgeführt und dabei den Süden der Hauptstadt großflächig bombardiert. Augenzeugen meldeten über 20 Angriffe aus der Luft. Ziel der israelischen Armee waren nach eigenen Angaben Waffendepots der Miliz. Bei den Attacken seien auch hochrangige Kommandeure der Hisbollah getötet worden, hieß es weiter. Die libanesischen Gesundheitsbehörden bestätigten zuletzt sechs Tote und 91 Verletzte. Die endgültige Zahl der Opfer dürfte jedoch viel höher sein. UN-Generalsekretär Guterres hat indes vor einer Ausweitung des Krieges im Nahen Osten gewarnt. Der Krieg im Libanon könnte zu einer weiteren Eskalation mit Beteiligung externer Mächte führen, sagte er bei einer UN-Sicherheitsratssitzung in New York.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2024 07:00 Uhr